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Блокада Россией черноморских портов приведет к росту цен на основные товары, - Минобороны Британии

Фото: блокада Россией портов привела к росту цен (minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Военно-морская блокада Россией ключевых черноморских портов препятствует коммерческому судоходству в этом районе. Это уже привело к росту цен на зерно и вызовет дальнейший рост на многие продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, с начала войны торговое судоходство в Одессе практически прекратилось.

В Минобороны Британии считают, что сухопутные экспортные механизмы Украины вряд ли заменят нехватку транспортных мощностей, вызванную российской блокадой. В результате значительные запасы украинского зерна остаются на хранении и не могут быть экспортированы.

"Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза российской морской блокады по-прежнему препятствует доступу коммерческих судов к украинским портам, возникший в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты", - говорится в сообщении.

Напомним, Литва призвала создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

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ВеликобританияБлокада грузов РФ и Украины