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Блокада Росією чорноморських портів призведе до зростання цін на основні товари, - Міноборони Британії

Фото: блокада Росією портів призвела до зростання цін (minagro.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Військово-морська блокада Росією ключових чорноморських портів перешкоджає комерційному судноплавству в цьому районі. Це вже призвело до зростання цін на зерно і викличе подальше зростання на багато продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, з початку війни торговельне судноплавство в Одесі практично припинилося.

У Міноборони Британі вважають, що сухопутні експортні механізми України навряд чи замінять нестачу транспортних потужностей, викликану російською блокадою. В результаті значні запаси українського зерна залишаються на зберіганні і не можуть бути експортовані.

"Бойові дії вже чинили непрямий тиск на світові ціни на зерно. У той час як загроза російської морської блокади як і раніше перешкоджає доступу комерційних суден до українських портів, що виник в результаті дефіцит пропозиції ще більше підвищить ціни на багато основних продуктів",- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Литва закликала створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчу кризу.

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ВеликобританіяБлокада вантажів РФ и України