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Блокада польського кордону: Шмигаль пригрозив Варшаві дзеркальними заходами

П'ятниця 23 лютого 2024 19:15
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Блокада польського кордону: Шмигаль пригрозив Варшаві дзеркальними заходами Фото: прем'єр України Денис Шмигаль приїхав з командою міністрів на кордон з Польщею (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Україна може застосувати дзеркальні заходи щодо Польщі у зв'язку з блокадою всіх пунктів пропуску на кордоні між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час поїздки на кордон з Польщею.

Глава уряду розповів, що на кордоні між Польщею та Україною стоять понад 9 тисяч вантажівок. Це питання потрібно терміново вирішувати.

Він уточнив, що питання блокади кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня - дати, коли заплановано спільне засідання українського та польського урядів.

"Інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - наголосив Шмигаль.

Блокада кордону Польщі та України

Нагадаємо, нещодавно польські фермери поновили блокаду кордону з Україною. Вони протестують на всіх пунктах пропуску та не пропускають українських вантажівок.

Такі дії значно ускладнюють експорт з України.

Сьогодні, 23 лютого, прем'єр Денис Шмигаль запропонував план з розблокування кордону, який складається з п'яти пунктів.

Зокрема, Україна хоче створення тристороннього штабу України, Польщі та Єврокомісії, який займеться проблемою, що склалася.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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Польща Денис Шмигаль Кордон з Україною
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