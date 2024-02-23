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Блокада польской границы: Шмыгаль пригрозил Варшаве зеркальными мерами

Пятница 23 февраля 2024 19:15
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Блокада польской границы: Шмыгаль пригрозил Варшаве зеркальными мерами Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль прихал с командой министров на границу с Польшей (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Украина может применить зеркальные меры по отношению к Польше в связи с блокадой всех пунктов пропуска на границе между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе поездки на границу с Польшей.

Глава правительства рассказал, что на границе между Польшей и Украиной стоят более 9 тысяч грузовиков. Этот вопрос нужно срочно решать.

Он уточнил, что вопрос блокады границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта - даты, когда запланировано совместное заседание украинского и польского правительств.

"В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - подчеркнул Шмыгаль.

Блокада границы Польши и Украины

Напомним, недавно польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной. Они протестуют на всех пунктах пропуска и не пропускают украинские грузовики.

Такие действия значительно усложняют экспорт из Украины.

Сегодня, 23 февраля, премьер Денис Шмыгаль предложил план по деблокаде границы, который состоит из пяти пунктов.

В частности, Украина хочет создания трехстороннего штаба Украины, Польши и Еврокомиссии, который займется сложившейся проблемой.

Более детально о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.

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Польша Денис Шмыгаль Граница с Украиной
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