Блокада Маріуполя. За тиждень загинули ще понад 500 осіб

У Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 2 тисячі жителів міста. При цьому менш ніж за тиждень загинули понад 500 осіб.

"На сьогоднішній день вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії. Вічна їм пам'ять", - йдеться в повідомленні.

У міськраді заявили, що за добу сталося щонайменше 22 бомбардування міста. При цьому на Маріуполь було скинуто близько 100 авіабомб.

"Окупанти цинічно і цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місяцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні і повністю знищують міську інфраструктуру. Кожна бомбардування несе страшні руйнування і забирає головне, що є - життя мирних маріупольців", - йдеться в повідомленні.