Блокада кордону: в уряді розповіли, про що будуть переговори з Єврокомісією та Польщею

"Зустріч буде сьогодні. Ми будемо говорити з нашими колегами з уряду Польщі і з Єврокомісією. Єврокомісія організувала цю зустріч. Цього разу вона буде присвячена саме питанням блокування кордону", - сказав він.

Деркач висловив сподівання, Україна отримає відповіді на листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів.

"І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", – розповів заступник міністра.

Крім цього, він припускає, що також будуть пропозиції від ЄС, щоб розблокувати кордон якнайшвидше.

"На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з’ясувати, чи такі взагалі можливості є. Враховуючи те, що у нас вже є численні порушення, я думаю, що головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що щонайменше має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків", - сказав він.

Водночас, як зазначив Деркач, "інше питання – наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались".

Блокада кордону польськими перевізниками

Польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною 7 листопада.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ.

Детальніше про блокаду кордону читайте у матеріалі РБК-Україна "Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники і чому блокують фури з України".