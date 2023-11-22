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Блокада границы: в Кабмине рассказали, о чем будут переговоры с Еврокомиссией и Польшей

Фото: Украина требует прекратить забастовку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские чиновники во время сегодняшней встречи с представителями Польши и Еврокомиссии хотят получить разъяснения по поводу нарушения протестующими международных стандартов и заявленных условий.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Встреча будет сегодня. Мы будем говорить с нашими коллегами из правительства Польши и Еврокомиссией. Еврокомиссия организовала эту встречу. На этот раз она будет посвящена именно вопросам блокирования границы", - сказал он.

Деркач выразил надежду, что Украина получит ответы на письма как от польской стороны, так и от европейской стороны о многочисленных нарушениях протестующими условий, о которых они заявляли, и международных стандартов.

"И мне кажется, что это уже достаточные основания, чтобы прекратить эту забастовку", - рассказал замминистра.

Кроме того, он предполагает, что также будут предложения от ЕС, чтобы разблокировать границу как можно быстрее.

"По нашему убеждению, давать разрешение на забастовку, которая блокирует по сути границу, и создает опасность для двух стран, неправильно. Поэтому нужно выяснить, есть ли вообще такие возможности. Учитывая то, что у нас уже есть многочисленные нарушения, я думаю , что главным аргументом должно быть нарушение протестующими условий проведения забастовки, а также международных стандартов, что, по меньшей мере, должно привести к немедленной остановке и отмене этих разрешений на проведение забастовки", - сказал он.

В то же время, как отметил Деркач, "другой вопрос - насколько правомерно или неправомерно такие разрешения выдавались".

Блокада границы польскими перевозчиками

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта", - отметили в НБУ.

Подробнее о блокаде границы читайте в материале РБК-Украина "Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины".

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