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Блокада кордону України. Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами

Фото: міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський (wiadomosci onet pl)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться з фермерами, які протестують на кордоні з Україною. Вони блокують рух вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Секерський зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною.

Як зазначається, польські фермери протестують з двох причин, які безпосередньо не стосуються України.  Перша - невиконання вимог щодо податків польською владою. Інша - занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).

Раніше Секерський заявив, що Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди з країнами МЕРКОСУР. Він нагадав, що Варшава і Париж планують блокувати ввезення на ринок ЄС продуктів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.

Секерський наголосив, що польський уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада.

 

Блокада українського кордону

Польські фермери нову хвилю протестів на кордоні з Україною у суботу, 23 листопада. Поляки частково заблокували пропускний пункт "Медика - Шегині".

Аграрії обмежують рух вантажівок, інший транспорт може перетнути кордон без обмежень.

У Міністерстві агрополітики України повідомили РБК-Україна, що польські фермери не мають претензій до України. Як зазначили у відомстві, аграрії використовують блокаду кордону як інструмент тиску на свою владу.

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ПольщаКордон з Україною