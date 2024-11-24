Блокада кордону України. Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться з фермерами, які протестують на кордоні з Україною. Вони блокують рух вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Секерський зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною.
Як зазначається, польські фермери протестують з двох причин, які безпосередньо не стосуються України. Перша - невиконання вимог щодо податків польською владою. Інша - занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).
Раніше Секерський заявив, що Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди з країнами МЕРКОСУР. Він нагадав, що Варшава і Париж планують блокувати ввезення на ринок ЄС продуктів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.
Секерський наголосив, що польський уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада.
Польські фермери нову хвилю протестів на кордоні з Україною у суботу, 23 листопада. Поляки частково заблокували пропускний пункт "Медика - Шегині".
Аграрії обмежують рух вантажівок, інший транспорт може перетнути кордон без обмежень.
У Міністерстві агрополітики України повідомили РБК-Україна, що польські фермери не мають претензій до України. Як зазначили у відомстві, аграрії використовують блокаду кордону як інструмент тиску на свою владу.
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