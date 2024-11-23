Блокада кордону. У Мінагро розповіли, чи мають польські фермери претензії до України

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі.
Про це РБК-Україна розповіли у Міністерстві агрополітики України.
"Ми працюємо по блокаді вже більше 3 тижнів, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому", - зазначили у відомстві.
Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським і звертався щодо цього питання до Єврокомісії.
"Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу", - пояснили у Мінагро.
У суботу, 23 листопада, польські фермери почали акцію протести біля кордону з Україною, а саме у пункті пропуску "Медика - Шегині". Раніше аграрії анонсували страйк, який мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.
Фермери блокують рух вантажівок з України та з Польщі. Станом на ранок на в'їзд в Україну чекають близько 150 вантажівок. Аграрії пропускають по одній вантажівці на годину.
Організатори блокади заявили, що фермери протестують з двох причин - збільшення податків у Польщі та підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
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