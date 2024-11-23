Блокада кордону. У Мінагро розповіли, чи мають польські фермери претензії до України

"Ми працюємо по блокаді вже більше 3 тижнів, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому", - зазначили у відомстві.

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським і звертався щодо цього питання до Єврокомісії.

"Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу", - пояснили у Мінагро.