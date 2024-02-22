Блокада кордону стане проблемою ЄС. Польща хоче участі Єврокомісії у вирішенні кризи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе зустріч з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорять питання блокади польськими фермерами кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie radio 24.
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За його словами, зустріч з фон дер Ляєн відбудеться у п'ятницю, 23 лютого. Він планує звернути її увагу на
Водночас спікер парламенту Польщі Шимон Головня заявив, що для вирішення проблеми на польсько-українському кордоні необхідно залучити інституції ЄС. Він зауважив, що
Він також додав, що
Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.
Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.
Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.
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