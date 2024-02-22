Блокада кордону стане проблемою ЄС. Польща хоче участі Єврокомісії у вирішенні кризи

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За його словами, зустріч з фон дер Ляєн відбудеться у п'ятницю, 23 лютого. Він планує звернути її увагу на

Водночас спікер парламенту Польщі Шимон Головня заявив, що для вирішення проблеми на польсько-українському кордоні необхідно залучити інституції ЄС. Він зауважив, що

Він також додав, що

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

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