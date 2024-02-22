Блокада границы станет проблемой ЕС. Польша хочет участия Еврокомиссии в разрешении кризиса

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По его словам, встреча с фон дер Ляен состоится в пятницу, 23 февраля. Он планирует обратить внимание на

В то же время, спикер парламента Польши Шимон Головня заявил, что для решения проблемы на польско-украинской границе необходимо привлечь институты ЕС. Он отметил, что

Он также добавил, что

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

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