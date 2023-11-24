Блокада кордону: які продукти можуть зникнути з полиць магазинів в Україні

Проблема імпорту

"Що стосується імпорту, який може бути відсутній на полицях магазинів в Україні, то це може бути риба, яка частково імпортується, молочні продукти", - сказав він.

Водночас він нагадав, що близько 80% продуктів, які споживаються в Україні, це внутрішнє виробництво.

"Тобто якогось дефіциту ми не будемо спостерігати. Можливо, це може обмежитися показниками по червоній рибі, устриці, кальмари. Такі "заморські речі". Але наскільки це буде критично, зараз ще важко сказати", - додав експерт.

Марчук зазначив, що чим довше буде продовжуватися блокада, ти більше ситуація буде погіршуватися.

Блокада експорту

Заступник голови ВАР вважає, що блокада більше впливає на експортерів продукції з України. "Це кошти, які ми заробляємо, за ці кошти ми допомагаємо армії, ці кошти йдуть на оборону. І тут неможливість вчасно вивозити товаровиробникам - це критичний момент", - додав він.

Марчук наголосив, що агровиробники очікують на формування нового уряду в Польщі, "щоб почати проводити конкретні перемовини".

"Поки не сформований новий Кабмін фактично немає з ким вести переговори. Чим раніше буде сформований новий уряд, визначені міністри, тим раніше можна було б входити в процес домовленостей", - сказав представник ВАР.

За його словами, "те, що роблять зараз польські перевізники, перекриваючи рух, це пряме порушення законодавства ЄС щодо вільного пересування".

Марчук зазначив, що зараз кілька українських та польських компаній готуються подавати на перевізників до суду щодо відшкодування втрат. "Це буде серйозним сигналом для запобігання майбутніх перекриттів", - сказав експерт.

Блокада кордону

Нагадаємо, блокада кордону Польщі з Україною, яка розпочалася 7 листопада, вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. Наразі суттєвого дефіциту серед продукції не спостерігається, проте польські виробники молочних, м'ясних продуктів та яєць останнім часом багато де представлені на прилавках супермаркетів України.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ.