Блокада границы: какие продукты могут исчезнуть с полок магазинов в Украине

Проблема импорта

"Что касается импорта, который может отсутствовать на полках магазинов в Украине, то это может быть рыба, которая частично импортируется, молочные продукты", - сказал он.

В то же время он напомнил, что около 80% потребляемых в Украине продуктов - это внутреннее производство.

"То есть какого-то дефицита мы не будем наблюдать. Возможно, это может ограничиться показателями по красной рыбе, устрице, кальмарам. Такие "заморские вещи". Но насколько это будет критично, сейчас еще трудно сказать", - добавил эксперт.

Марчук отметил, что чем дольше будет продолжаться блокада, тем больше ситуация будет ухудшаться.

Блокада экспорта

Замглавы ВАР считает, что блокада больше влияет на экспортеров продукции из Украины. "Это деньги, которые мы зарабатываем, за эти деньги мы помогаем армии, эти деньги уходят на оборону. И здесь невозможность вовремя вывозить товаропроизводителям - это критический момент", - добавил он.

Марчук подчеркнул, что агропроизводители ожидают формирования нового правительства в Польше, "чтобы начать проводить конкретные переговоры".

"Пока не сформирован новый Кабмин фактически не с кем вести переговоры. Чем раньше будет сформировано новое правительство, определены министры, тем раньше можно было бы входить в процесс договоренностей", - сказал представитель ВАР.

По его словам, "то, что делают сейчас польские перевозчики, перекрывая движение, это прямое нарушение законодательства ЕС о свободном передвижении".

Марчук отметил, что сейчас несколько украинских и польских компаний готовятся подавать на перевозчиков в суд о возмещении потерь. "Это будет серьезным сигналом для предотвращения будущих перекрытий", - сказал эксперт.

Блокада границы

Напомним, начавшаяся 7 ноября блокада границы Польши с Украиной уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. Пока существенного дефицита среди продукции не наблюдается, однако польские производители молочных, мясных продуктов и яиц в последнее время многие представлены на прилавках супермаркетов Украины.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта ", - отметили в НБУ.