ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блокада Калининграда: ЕС и Литва могут достичь компромисса в ближайшие дни

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 18:39
Блокада Калининграда: ЕС и Литва могут достичь компромисса в ближайшие дни Фото: ЕС и Литва могут достичь компромисса в ближайшие дни по блокаде Калининграда (naslovi.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Европейские чиновники стремятся достичь компромиссного соглашения с Литвой по блокаде Калининграда. Не желают усугублять конфликт с Москвой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают источники издания, которые знакомы с этим вопросом, компромисса могут достичь уже в ближайшие дни. Один из чиновников отметил, что при поддержке Германии, сейчас ищется компромисс для решения одного из многочисленных конфликтов с Москвой.

Если же традиционный маршрут российских товаров в Калининград через Литву не будет восстановлен, Москва может применить военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через балтийскую страну.

Германия, со своей стороны, имеет собственных солдат в Литве и может быть втянута в конфронтацию вместе со своими союзниками по НАТО.

Европа в значительной степени зависит от импорта российского газа и также уязвима к любым сокращениям в случае эскалации.

"Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - отметил источник.

Также источник отметил, что компромиссное соглашение могут найти уже к 10 июля, другой же источник заявил, что это произойдет уже на следующей неделе.

Компромисс может заключаться в том, что грузоперевозки между Россией и Калининградом будут освобождены от санкций на основании того, что они не считаются международной торговлей. Однако, уступка может быть согласована лишь в случае того, что грузы, попавшие под санкции, будут использоваться исключительно в Калининграде и не будут подлежать экспорту через его порты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России угрожают Литве войной в случае продолжения блокировки Калининграда.

Наши подробности раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом