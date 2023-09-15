Блогер-мільйонник отримав нову підозру: "наводив" російські ракети на Миколаїв

Правоохоронці встановили факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів росіян по Миколаєву на початку повномасштабної війни.

Для наведення ворожої зброї на місто блогер отримував розвіддані від свого інформатора - колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Отримані відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб.

Зазначається, що найбільше загарбників цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території Миколаєва.

Також прокурор-зрадник "зливав" окупантам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Telegram-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Підозра Подоляки

Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ повідомили Подоляку про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

Правоохоронці повідомляли, що блогер працює на Кремль та публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

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