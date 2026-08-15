На Близькому Сході зростає невдоволення політикою Трампа щодо Ірану, - WP

Видання зазначає, що останніми тижнями Трамп неодноразово погрожував Ірану, але потім відкликав свої погрози, посилаючись на прогрес у переговорах.

За словами джерел, після кількох місяців конфлікту і ударів з боку Ірану і його ставлеників, які продовжуються, уряди Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту і Бахрейну тепер єдині у своєму невдоволенні адміністрацією Трампа.

Деякі почали обговорювати доцільність подальшого розміщення великих американських військових об'єктів на своїй території.

"Трамп почав цю війну, і ми розплачуємося за це", - сказав один із чиновників Перської затоки, додавши, що гнів щодо США досяг свого піку.

Країни Перської затоки, як і раніше, покладаються на Вашингтон як на близького партнера у сфері безпеки та великого постачальника зброї. Також наголошується, що у Катарі та Бахрейні розташовані великі американські бази. Проте незадоволення змушує деякі держави розглядати нові варіанти.

За словами високопоставленого європейського чиновника, угода про взаємну оборону, підписану Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном минулого тижня, стала "сигналом для США".

"Угода показує, що три могутні мусульманські держави "намагаються диверсифікувати свої партнерства у світлі безпеки та оборони. У їхньому явленні, США недостатньо", - сказав чиновник, який регулярно контактує з лідерами країн Перської затоки.

При цьому представник Білого дому заявив виданню, що Трамп має "прекрасні стосунки з усіма нашими партнерами з країн Перської затоки".

"Сполучені Штати підтримують регулярний контакт із усіма нашими регіональними союзниками ще до початку операції "Епічна лють". У результаті терористичних дій Іран опинився у більшій ізоляції, ніж будь-коли раніше", - сказав чиновник.