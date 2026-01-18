Близько 900 метрів за добу: у ДШВ показали, як проводить зачистку в районі Покровська

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують намагання просунутися у напрямку Покровська та Мирнограда, зосереджуючи основні зусилля на флангових ділянках.

Ще у грудні минулого року у 7-му корпусі ДШВ повідомляли, що РФ залучила до спроб захоплення Мирнограда близько десяти підрозділів, оскільки встановити контроль над Покровськом агресору не вдається. Водночас українські захисники посилили оборонні рубежі.

З початку року окупанти суттєво скоротили кількість відкритих штурмів, натомість роблячи ставку на приховане проникнення до центральних районів Мирнограда.

У районі Покровська активність російських підрозділів фіксується на напрямках Котлине та Гришине. Поблизу Мирнограда основні атаки зосереджені на ділянках Родинського, Новоекономічного та північної частини міста.

Водночас Сили оборони України утримують контроль над північними районами Мирнограда. Там працюють ударно-пошукові групи та екіпажі безпілотників, які стримують просування ворожої важкої техніки у південному напрямку.

Згідно з інформацією Угрупування військ "Схід", у Мирнограді українські воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на околицях міста.