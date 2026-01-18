Близько 900 метрів за добу: у ДШВ показали, як проводить зачистку в районі Покровська

Українські бійці продовжують зачистку російських окупантів на Покровському напрямку. Днями протягом однієї доби вдалося зачистити близько 900 метрів території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Оператори дронів "Кари небесної" 132 розвідбату безперервно "вели" район з повітря, виявляли противника та контролювали за пересуванням у зоні проведення зачистки. Мобільні групи на квадроциклах діяли на землі, здійснюючи маневрове просування та безпосередню зачистку місцевості.

Операція проходила в межах планової роботи з покращення тактичного положення та зниження активності противника в смузі відповідальності.

"132 окремий розвідувальний батальйон 7 корпусу ШР ДШВ продовжує виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Днями упродовж однієї доби наземні підрозділи розвідки провели зачистку ділянки місцевості протяжністю близько 900 метрів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують намагання просунутися у напрямку Покровська та Мирнограда, зосереджуючи основні зусилля на флангових ділянках.

Ще у грудні минулого року у 7-му корпусі ДШВ повідомляли, що РФ залучила до спроб захоплення Мирнограда близько десяти підрозділів, оскільки встановити контроль над Покровськом агресору не вдається. Водночас українські захисники посилили оборонні рубежі.

З початку року окупанти суттєво скоротили кількість відкритих штурмів, натомість роблячи ставку на приховане проникнення до центральних районів Мирнограда.

У районі Покровська активність російських підрозділів фіксується на напрямках Котлине та Гришине. Поблизу Мирнограда основні атаки зосереджені на ділянках Родинського, Новоекономічного та північної частини міста.

Водночас Сили оборони України утримують контроль над північними районами Мирнограда. Там працюють ударно-пошукові групи та екіпажі безпілотників, які стримують просування ворожої важкої техніки у південному напрямку.

Згідно з інформацією Угрупування військ "Схід", у Мирнограді українські воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на околицях міста.