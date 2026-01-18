ua en ru
Около 900 метров за сутки: в ДШВ показали, как проводит зачистку в районе Покровска

Покровск, Донецкая область, Воскресенье 18 января 2026 10:05
Около 900 метров за сутки: в ДШВ показали, как проводит зачистку в районе Покровска Фото: в ДШВ показали, как проводит зачистку в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы продолжают зачистку российских оккупантов на Покровском направлении. На днях в течение суток удалось зачистить около 900 метров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

"132 отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ШР ДШВ продолжает выполнение боевых задач на Покровском направлении. На днях в течение суток наземные подразделения разведки провели зачистку участка местности протяженностью около 900 метров", - говорится в сообщении.

Операция проходила в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности.

Операторы дронов "Кары небесной" 132 разведбата непрерывно "вели" район с воздуха, выявляли противника и контролировали за передвижением в зоне проведения зачистки. Мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневровое продвижение и непосредственную зачистку местности.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться в направлении Покровска и Мирнограда, сосредотачивая основные усилия на фланговых участках.

Еще в декабре прошлого года в 7-м корпусе ДШВ сообщали, что РФ привлекла к попыткам захвата Мирнограда около десяти подразделений, поскольку установить контроль над Покровском агрессору не удается. В то же время украинские защитники усилили оборонительные рубежи.

С начала года оккупанты существенно сократили количество открытых штурмов, зато делая ставку на скрытое проникновение в центральные районы Мирнограда.

В районе Покровска активность российских подразделений фиксируется на направлениях Котлино и Гришино. Вблизи Мирнограда основные атаки сосредоточены на участках Родинского, Новоэкономического и северной части города.

В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северными районами Мирнограда. Там работают ударно-поисковые группы и экипажи беспилотников, которые сдерживают продвижение вражеской тяжелой техники в южном направлении.

Согласно информации Группировки войск "Восток", в Мирнограде украинские воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских оккупантов на окраинах города.

