Близько 9 тисяч окупантів та майже 1500 одиниць техніки. Втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 26 травня по 2 червня, ЗСУ ліквідували 8670 російських військових. Також знищено 1443 одиниці озброєння та техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 26.05-02.06 орієнтовно склали:
На 2 червня втрати Росії у війні в Україні за добу склали 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.
Додамо, що за даними Павлюка, за травень ППО Сухопутних військ знищила 218 засобів повітряної розвідки та нападу противника, а саме:
Також підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів.
До того ж, ЗСУ знищили у травні 2024 1160 російських артсистем. Це рекордна кількість артилерії, яку Росія втрачала за один місяць.
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