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Около 9 тысяч оккупантов и почти 1500 единиц техники. Потери РФ за неделю

Фото: РФ за неделю потеряла в Украине около 9 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 26 мая по 2 июня, ВСУ ликвидировали 8670 российских военных. Также уничтожены 1443 единицы вооружения и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 26.05-02.06 ориентировочно составили:

  • личного состава 8670 человек ликвидировано,
  • танков - 103 ед,
  • боевых бронированных машин - 177 ед,
  • артиллерийских систем - 280 ед,
  • РСЗО - 6 ед,
  • средств ПВО - 7 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 274,
  • крылатых ракет – 59,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 453 ед,
  • специальной техники - 84.

Потери РФ в Украине

На 2 июня потери России в войне в Украине за сутки составили 1080 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Добавим, что по данным Павлюка, за май ПВО Сухопутных войск уничтожила 218 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:

  • БпЛА "Shahed-131/136" - 66 ед.;
  • БпЛА "Zala" - 37 ед.;
  • БпЛА "Supercam" - 6 ед.;
  • БпЛА "Ланцет" - 86 ед.;
  • БпЛА "Орлан-10" - 16 ед.;
  • БпЛА Привет 82 - 6 ед.
  • другие БпЛА - 1 ед.

Также подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов.

К тому же, ВСУ уничтожили в мае 2024 1160 российских артсистем. Это рекордное количество артиллерии, которую Россия теряла за месяц.

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