Около 9 тысяч оккупантов и почти 1500 единиц техники. Потери РФ за неделю

За неделю, с 26 мая по 2 июня, ВСУ ликвидировали 8670 российских военных. Также уничтожены 1443 единицы вооружения и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 26.05-02.06 ориентировочно составили:
На 2 июня потери России в войне в Украине за сутки составили 1080 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.
Добавим, что по данным Павлюка, за май ПВО Сухопутных войск уничтожила 218 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:
Также подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов.
К тому же, ВСУ уничтожили в мае 2024 1160 российских артсистем. Это рекордное количество артиллерии, которую Россия теряла за месяц.
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