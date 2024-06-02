Около 9 тысяч оккупантов и почти 1500 единиц техники. Потери РФ за неделю

Общие боевые потери противника на 26.05-02.06 ориентировочно составили:

личного состава 8670 человек ликвидировано,

танков - 103 ед,

боевых бронированных машин - 177 ед,

артиллерийских систем - 280 ед,

РСЗО - 6 ед,

средств ПВО - 7 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 274,

крылатых ракет – 59,

автомобильной техники и автоцистерн - 453 ед,

специальной техники - 84.

Потери РФ в Украине

На 2 июня потери России в войне в Украине за сутки составили 1080 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Добавим, что по данным Павлюка, за май ПВО Сухопутных войск уничтожила 218 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:

БпЛА "Shahed-131/136" - 66 ед.;

БпЛА "Zala" - 37 ед.;

БпЛА "Supercam" - 6 ед.;

БпЛА "Ланцет" - 86 ед.;

БпЛА "Орлан-10" - 16 ед.;

БпЛА Привет 82 - 6 ед.

другие БпЛА - 1 ед.

Также подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов.

К тому же, ВСУ уничтожили в мае 2024 1160 российских артсистем. Это рекордное количество артиллерии, которую Россия теряла за месяц.