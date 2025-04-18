Близько 80 тисяч студентів пройдуть базову військову підготовку, - Лісовий

Базову військову підготовку пройдуть 75-80 тисяч студентів вищих навчальних закладів. Програма передбачена для чоловіків, а жінки можуть доєднатися за бажанням.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Теоретична частина, до якої ми готуємося… 170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу в рамках діючого законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75-80 тисяч студентів - це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням", - розповів Лісовий.
Він також зазначив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.
"Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році - 130 млн гривень", - додав міністр.
Він висловив сподівання, що при перегляді державного бюджету Міносвіти отримає на цю програму додаткове фінансування.
Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року для студентів запровадять базову загальновійськову підготовку. Програма буде обов’язковою для чоловіків і добровільною для жінок, які навчаються на денній або дуальній формах.
Вона включатиме теоретичний курс в університетах та практичне навчання в навчальних центрах.
Також ми повідомляли, що ветерани з бойовим досвідом і магістерським ступенем зможуть викладати базову загальну військову підготовку у вишах. Відповідну програму уже розробляють в уряді.
Більше про базову загальновійськову підготовку та для чого вона потрібна - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.