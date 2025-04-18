Около 80 тысяч студентов пройдут базовую военную подготовку, - Лисовой

"Теоретическая часть, к которой мы готовимся... 170 образовательных программ уже разработаны, поданы на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов - это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию", - рассказал Лисовой.

Он также отметил, что дополнительного финансирования на реализацию программы нет.

"Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году - 130 млн гривен", - добавил министр.

Он выразил надежду, что при пересмотре государственного бюджета Минобразования получит на эту программу дополнительное финансирование.