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Близько 750 окупантів за добу та понад десяток артсистем. Нові втрати РФ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 30 грудня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 30 грудня, за добу становили 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 358 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 15 БПЛА і 20 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 358 270 (+750) осіб ліквідовано;
  • танків - 5969 (+16) од;
  • бойових броньованих машин - 11 053 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 8434 (+17) од.;
  • РСЗВ - 939 (+1) од.;
  • засоби ППО - 621 (+1) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • гелікоптерів - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1708 (+88) од;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 244 (+29) од.;
  • спеціальна техніка - 1260 (+6) од.

Актуальна ситуація на фронті

За даними мапи Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута.

Згідно з даними розслідувачів ВВС, за останні два тижні на війні в Україні були ліквідовані щонайменше п'ять вищих офіцерів Збройних сил РФ.

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень.

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Війна Росії проти України