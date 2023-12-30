Около 750 оккупантов за сутки и больше десятка артсистем. Новые потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 358 270 (+750) человек ликвидировано;

танков - 5969 (+16) ед.;

боевых бронированных машин - 11 053 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 8434 (+17) ед.;

РСЗО - 939 (+1) ед.;

средства ПВО - 621 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1708 (+88) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 244 (+29) ед.;

специальная техника - 1260 (+6) ед.

Актуальная ситуация на фронте

По данным карты Института изучения войны, Силы обороны продвинулись к югу от Спирного, что в 27 километрах к северо-востоку от Бахмута.

Согласно выводам расследователей ВВС, за последние две недели на войне в Украине были ликвидированы по меньшей мере пять высших офицеров Вооруженных сил РФ.

В течение минувших суток на фронте зафиксированы 56 боевых столкновений.

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