Около 750 оккупантов за сутки и больше десятка артсистем. Новые потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 30 декабря, за сутки составили 750 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 358 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков, 15 БПЛА и 20 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:
По данным карты Института изучения войны, Силы обороны продвинулись к югу от Спирного, что в 27 километрах к северо-востоку от Бахмута.
Согласно выводам расследователей ВВС, за последние две недели на войне в Украине были ликвидированы по меньшей мере пять высших офицеров Вооруженных сил РФ.
В течение минувших суток на фронте зафиксированы 56 боевых столкновений.
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