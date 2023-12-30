ЗСУ просунулися на південь від Спірного в Донецькій області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. ЗСУ просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські та українські сили продовжували позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту 29 грудня не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на захід і південний захід від Кремінної поблизу Торського та Серебрянського лісництва.

Український журналіст Юрій Бутусов опублікував кадри, на яких видно, як українські оператори безпілотників і артилерійські підрозділи завдають ударів по російській бронетехнічній колоні поблизу Синьківки.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що українські сили просунулися на південь від Спірного (27 км на північний схід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що "туман війни" затьмарює ситуацію на північному сході від Бахмута біля Сіверська, але нібито немає жодних ознак великих наступальних операцій України чи Росії на цьому напрямку.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового та Іванівського та на південний захід в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Опубліковані 29 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нібито просунулися на північний схід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, Новобахмутівки та Степового; на південний схід поблизу промзони; на південний захід біля Сіверного, Первомайського, Невельського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська атакують невеликими ударними групами без підтримки бронетехніки, а в деяких випадках і без артилерії, покладаючись замість цього на вогонь зі стрілецької зброї.

Машовець додав, що підрозділи російської 15-ї, 21-ї, 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади і 35-та окрема гвардійська ОМСБр намагаються просуватися на північний захід і південний захід від Авдіївки.

Російські та українські війська 29 грудня продовжували позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали біля Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили чотири російські атаки на південь від Новодарівки.

29 грудня російські війська продовжували спроби відвоювати раніше втрачені позиції на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали вздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокопівка-Вербове, зокрема навколо Роботиного та між Новопрокопівкою та Вербовим.

Українські війська станом на 29 грудня утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.