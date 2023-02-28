Близько 40% захоплених Росією полонених - цивільні, серед них є діти, - Буданов

Близько 40% з утримуваних Росією в полоні осіб - цивільні. Серед них є навіть діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова "Голосу Америки".
Генерал-майор розповів, що 90% усіх військовополонених окупанти захопили в перший місяць вторгнення.
"Близько 40% тих, кого утримують у заручниках, - цивільні люди. Просто цивільні. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", - зазначив Буданов.
Відповідаючи на запитання, чи є полонені, про яких Україна просто не знає, начальник ГУР підкреслив, що "ймовірніше за все, хтось є", але, на його переконання "99% зрозумілі".
Нагадаємо, 16 лютого пройшов обмін полоненими. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.
До слова, 17 жовтня пройшов "чисто жіночий" обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді звільнили 108 українок.
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