UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близько 40% захоплених Росією полонених - цивільні, серед них є діти, - Буданов

Фото: Начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Близько 40% з утримуваних Росією в полоні осіб - цивільні. Серед них є навіть діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова "Голосу Америки".

Генерал-майор розповів, що 90% усіх військовополонених окупанти захопили в перший місяць вторгнення.

"Близько 40% тих, кого утримують у заручниках, - цивільні люди. Просто цивільні. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", - зазначив Буданов.

Відповідаючи на запитання, чи є полонені, про яких Україна просто не знає, начальник ГУР підкреслив, що "ймовірніше за все, хтось є", але, на його переконання "99% зрозумілі".

Нагадаємо, 16 лютого пройшов обмін полоненими. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

До слова, 17 жовтня пройшов "чисто жіночий" обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді звільнили 108 українок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило БудановВійна Росії проти України