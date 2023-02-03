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Близько 3 млн українців шукають роботу: коли покращиться ситуація на ринку праці

Фото: в Україні без роботи 3 млн осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2023 рік покращений з 26,9% до 26,1%, на 2024 рік погіршений з 18,2% до 20,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

НБУ оцінив рівень безробіття за 2022 рік у 25,8%, що краще жовтневого прогнозу.

Як зазначається у звіті, кількість пошукачів роботи значно перевищує кількість вакансій, тому рівень безробіття залишається високим.

Хоча динаміка внутрішньоукраїнського безробіття в IV кварталі погіршується після поліпшення в ІІІ кварталі, а кількість безробітних оцінено в середньому в 2,9 млн осіб.

За прогнозом НБУ, ринок праці ще тривалий час залишатиметься слабким, проте поступово відновлюватиметься завдяки адаптації населення та бізнесу до воєнних умов.

"Безробіття почне скорочуватися в поточному році. Пожвавлення економічної активності після зниження безпекових ризиків посилить попит на робочу силу. Водночас безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни впродовж усього прогнозного періоду", - йдеться в огляді.

У НБУ вважають, що процес відновлення робочих місць до довоєнних рівнів потребуватиме чимало часу через значні пошкодження виробничих потужностей, логістичних шляхів, а також слабкий внутрішній попит. На ринку праці зберігатимуться кваліфікаційні, а також регіональні диспропорції, оскільки в повоєнний період змін зазнає не лише структура попиту на робочу силу, а і пропозиція через міграційні процеси.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці.

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