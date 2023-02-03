Близько 3 млн українців шукають роботу: коли покращиться ситуація на ринку праці

НБУ оцінив рівень безробіття за 2022 рік у 25,8%, що краще жовтневого прогнозу.

Як зазначається у звіті, кількість пошукачів роботи значно перевищує кількість вакансій, тому рівень безробіття залишається високим.

Хоча динаміка внутрішньоукраїнського безробіття в IV кварталі погіршується після поліпшення в ІІІ кварталі, а кількість безробітних оцінено в середньому в 2,9 млн осіб.

За прогнозом НБУ, ринок праці ще тривалий час залишатиметься слабким, проте поступово відновлюватиметься завдяки адаптації населення та бізнесу до воєнних умов.

"Безробіття почне скорочуватися в поточному році. Пожвавлення економічної активності після зниження безпекових ризиків посилить попит на робочу силу. Водночас безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни впродовж усього прогнозного періоду", - йдеться в огляді.

У НБУ вважають, що процес відновлення робочих місць до довоєнних рівнів потребуватиме чимало часу через значні пошкодження виробничих потужностей, логістичних шляхів, а також слабкий внутрішній попит. На ринку праці зберігатимуться кваліфікаційні, а також регіональні диспропорції, оскільки в повоєнний період змін зазнає не лише структура попиту на робочу силу, а і пропозиція через міграційні процеси.