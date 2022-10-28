Більше 30% українців без роботи: коли покращиться ситуація на ринку праці

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік покращений з 28,9% до 28,6%, на 2023 рік з 27,0% до 26,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2022 року).

За прогнозом НБУ, у першій у половині 2023 року рівень безробіття досягне 35%. Зниження рівня безробіття до 18,2% очікується у 2024 році.

Як зазначається у звіті, сезонне пожвавлення економіки та пристосування ринку праці до нових умов не призвело до суттєвого зростання зайнятості в ІІІ кварталі 2022 року. За опитуваннями підприємств, кількість працівників стабілізувалася та переважно не зміниться у короткостроковій перспективі.

За опитуваннями домогосподарств, рівень непрацевлаштованості також практично незмінний з травня, як і частка тих, хто повідомляє про втрату роботи, а кількість тих, хто працює, зростає дуже повільно.

"Це свідчить про досягнення рівноваги на ринку праці на значно нижчому за довоєнний рівні – із високим безробіттям, низькою зайнятістю та низькими зарплатами", - йдеться у звіті.

Навіть у ІТ-сфері навантаження на одну вакансію зростає (кількість вакансій знижується, тоді як кількість резюме стабільно зростає), що може бути пов'язано з релокацією роботодавців за кордон (за опитуванням, 42% ІТ-фірм провели її повністю або частково), зазначили в НБУ.

За прогнозом НБУ, надалі рівень безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни. Відновлення економічної активності стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, однак тривалий час зберігатимуться структурні диспропорції на ринку праці.

Через виїзд частини кваліфікованої робочої сили за кордон може виникнути помітний дефіцит працівників в окремих видах економічної діяльності, наприклад, будівництві, що водночас визначатиме зростання зарплат у відповідних галузях. Проте з боку окремих видів діяльності, виробничі потужності яких найбільше постраждали від воєнних дій, попит на працівників залишатиметься порівняно слабким, що відповідно гальмуватиме процес скорочення рівня безробіття. Зберігатимуться і диспропорції на ринку праці, які спостерігалися ще до війни, прогнозують в НБУ.

"Також обмежувальним чинником у короткостроковій перспективі буде слабкий фінансовий стан бізнесу та повільне відновлення приватних інвестицій", - додали в НБУ.