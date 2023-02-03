Около 3 млн украинцев ищут работу: когда улучшится ситуация на рынке труда

НБУ оценил уровень безработицы за 2022 год в 25,8%, что лучше октябрьского прогноза.

Как отмечается в отчете, количество соискателей работы значительно превышает количество вакансий, поэтому уровень безработицы остается высоким.

Хотя динамика внутриукраинской безработицы в IV квартале ухудшается после улучшения в ІІІ квартале, а количество безработных оценено в среднем в 2,9 млн человек.

По прогнозу НБУ, рынок труда еще долго будет оставаться слабым, однако постепенно будет восстанавливаться благодаря адаптации населения и бизнеса к военным условиям.

"Безработица начнет сокращаться в текущем году. Оживление экономической активности после снижения рисков безопасности усилит спрос на рабочую силу. В то же время безработица будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны на протяжении всего прогнозного периода", - говорится в обзоре.

В НБУ считают, что процесс восстановления рабочих мест до довоенных уровней потребует немало времени из-за значительных повреждений производственных мощностей, логистических путей, а также слабого внутреннего спроса. На рынке труда будут сохраняться квалификационные, а также региональные диспропорции, поскольку в послевоенный период изменений претерпевает не только структура спроса на рабочую силу, но и предложение через миграционные процессы.