RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 3 млн украинцев ищут работу: когда улучшится ситуация на рынке труда

Фото: в Украине без работы 3 млн человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2023 год улучшен с 26,9% до 26,1%, на 2024 ухудшен с 18,2% до 20,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

НБУ оценил уровень безработицы за 2022 год в 25,8%, что лучше октябрьского прогноза.

Как отмечается в отчете, количество соискателей работы значительно превышает количество вакансий, поэтому уровень безработицы остается высоким.

Хотя динамика внутриукраинской безработицы в IV квартале ухудшается после улучшения в ІІІ квартале, а количество безработных оценено в среднем в 2,9 млн человек.

По прогнозу НБУ, рынок труда еще долго будет оставаться слабым, однако постепенно будет восстанавливаться благодаря адаптации населения и бизнеса к военным условиям.

"Безработица начнет сокращаться в текущем году. Оживление экономической активности после снижения рисков безопасности усилит спрос на рабочую силу. В то же время безработица будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны на протяжении всего прогнозного периода", - говорится в обзоре.

В НБУ считают, что процесс восстановления рабочих мест до довоенных уровней потребует немало времени из-за значительных повреждений производственных мощностей, логистических путей, а также слабого внутреннего спроса. На рынке труда будут сохраняться квалификационные, а также региональные диспропорции, поскольку в послевоенный период изменений претерпевает не только структура спроса на рабочую силу, но и предложение через миграционные процессы.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныработа в Украине