Близько 20% повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти, - Координаційний штаб

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center , про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За його словами, із 2235 повернутих з російського полону близько 20% - люди, які мали статус зниклих безвісти, хоча не було жодного підтвердження, доказових фактів того, що вони перебувають у полоні.

"Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих", - зазначив представник Координаційного штабу.

Охріменко також підкреслив, що Україна робить неможливе, повертаючи нині військовополонених, адже навіть Женевськими конвенціями передбачено повернення військовополонених після закінчення бойових дій.