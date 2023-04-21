Близько 20% повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти, - Координаційний штаб

Близько 20% повернутих з російського полону українців мали статус зниклих безвісти.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center, про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
За його словами, із 2235 повернутих з російського полону близько 20% - люди, які мали статус зниклих безвісти, хоча не було жодного підтвердження, доказових фактів того, що вони перебувають у полоні.
"Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих", - зазначив представник Координаційного штабу.
Охріменко також підкреслив, що Україна робить неможливе, повертаючи нині військовополонених, адже навіть Женевськими конвенціями передбачено повернення військовополонених після закінчення бойових дій.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення, з російського полону додому вдалось повернути 2235 українців і українок.
Додамо, Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників. Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.