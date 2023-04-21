Около 20% возвращенных из плена украинцев считались пропавшими без вести, - Координационный штаб

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center , об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

По его словам, из 2235 возвращенных из российского плена около 20% - люди, имевшие статус пропавших без вести, хотя не было подтверждения, доказательных фактов того, что они находятся в плену.

"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", - отметил представитель Координационного штаба.

Охрименко также подчеркнул, что Украина делает невозможное, возвращая сейчас военнопленных, ведь даже Женевскими конвенциями предусмотрено возвращение военнопленных по окончании боевых действий.