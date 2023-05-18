Близько 20% для бізнесу та 30% для населення: під який відсоток банки надають кредити

За даними НБУ, трохи вищими ставки були за кредитами великим підприємствам як таким, що генерують вищий ризик концентрації для банку та не підпадають під обмеження програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Обсяг чистих гривневих кредитів суб’єктам господарювання знизився на 4,8% за І квартал. Найбільше зниження гривневого кредитування бізнесу відбулося в ПриватБанку та іноземних банках - на 8,4% та 6,2%.

Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9%.