Банки збільшують кредитування населення та пом'якшують вимоги до позичальників

Банки суттєво поліпшили свої очікування стосовно розвитку кредитування в Україні. У ІІ кварталі банкіри прогнозують зростання попиту на роздрібні кредити, а найбільше - на іпотеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (II квартал 2023 року).

Поточний раунд опитування зафіксував поліпшення очікувань зміни ключових показників майбутнього кредитування. Близько 65% респондентів очікують зростання корпоративного портфеля, а 38% - роздрібного.

"Частка банків, що очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилася до довоєнного рівня", - йдеться в огляді.

Вперше з IV кварталу 2021 року банки пом’якшили стандарти кредитів населенню, більшою мірою споживчих. Цьому сприяло поліпшення очікувань економічної активності. Кращі курсові очікування та зростання платоспроможності населення також вплинули на пом’якшення стандартів споживчих позик. Стандарти іпотеки пом’якшилися завдяки активізації конкуренції банків і меншим інфляційним очікуванням, йдеться в огляді.

За результатами опитування, у I кварталі рівень схвалення заявок фізичних осіб як на споживчі, так і на іпотечні кредити зріс. Банки істотно не змінили умов схвалення заявок кредитів на нерухомість. Водночас фінустанови помітно збільшили розміри потенційних споживчих позик, зазначають у НБУ.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 17 березня до 7 квітня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.