Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

Стоимость кредитов почти стабилизировалась. За квартал I квартала 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам предприятиям - около 20% годовых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).
По данным НБУ, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим высший риск концентрации для банка и не подпадающим под ограничение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Объем чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4,8% за I квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в ПриватБанке и иностранных банках - на 8,4% и 6,2%.
Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.
Напомним, по данным НБУ, банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего - на ипотеку.