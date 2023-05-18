Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

По данным НБУ, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим высший риск концентрации для банка и не подпадающим под ограничение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Объем чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4,8% за I квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в ПриватБанке и иностранных банках - на 8,4% и 6,2%.

Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.