RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

Фото: ставки по кредитам для населения составляют 30%, для бизнеса – 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость кредитов почти стабилизировалась. За квартал I квартала 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам предприятиям - около 20% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

По данным НБУ, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим высший риск концентрации для банка и не подпадающим под ограничение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Объем чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4,8% за I квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в ПриватБанке и иностранных банках - на 8,4% и 6,2%.

Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.

Напомним, по данным НБУ, банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего - на ипотеку.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки