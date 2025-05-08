Около 125 самолетов в небе. Между Пакистаном и Индией произошел большой авиабой, - CNN
Между Пакистаном и Индией произошло масштабное воздушное сражение. Эта битва была одним из самых больших и самых длинных боев современности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источник CNN в пакистанской службе безопасности заявил, что 125 пакистанских и индийских истребителей не покидали своего воздушного пространства. Стороны обменялись ракетными ударами, а бой продолжался более часа. Ракетные удары иногда осуществлялись на расстояниях более 160 километров.
По словам источника, порой индийским ВВС приходилось совершать несколько налетов на цели.
Собеседник издания назвал битву между пакистанскими и индийскими истребителями "собачьим боем". По словам пакистанских чиновников, в результате было сбито пять индийских самолетов.
В Пакистане отметили, что это был одним из крупнейших и самых длинных боев в новейшей истории авиации.
Угроза войны между Индией и Пакистаном
Индия и Пакистан считают регион Кашмир своей территорией, они контролируют разные части этого района. Территориальный спор между странами длится десятилетиями.
В конце апреля конфликт между Индией и Пакистаном снова обострился, поскольку группа вооруженных людей совершила нападение на туристов в Пахалгаме, в результате чего погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Индия утверждает, что за атакой стоит Пакистан, но последний отвергает это. Власти Индии пригрозили выходом из Договора о водах Инда, а позже перекрыли дамбы на границе с Пакистаном.
В ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции "Синдур" и ударила по "террористическим" объектам в Пакистане. Последний нанес ответные удары. Подробнее об этом - в нашем материале.
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