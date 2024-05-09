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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близький соратник Орбана різко пройшовся по Росії та Путіну через війну проти України

Архівне фото: Жолт Немет (hungarianconservative com)
Автор: Дмитро Браславський

Росія розглядає Північноатлантичний альянс як загрозу, вона хоче взяти під контроль членів НАТО.

Про це заявив голова комітету угорського парламенту у закордонних справах Жолт Немет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Válasz Online.

Близький соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виступив на конференції угорського атлантичного товариства і сказав, що якби Угорщина не була членом НАТО, то можливо вона б разом з Україною була змушена захищатися від агресії Росії.

"Що б не говорили шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує робити це зараз", - сказав Немет.

Він уточнив, що Альянс здатний захистити своїх членів від російського нападу. Соратник Орбан він додав, що Росія розглядає цей оборонний альянс як загрозу, і це є всього лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО.

"Мета росіян - підірвати суверенітет Угорщини. Вони не обов'язково хочуть вторгнутися до нас, а скоріше диктувати, що нам слід і не слід робити, з ким нам слід вступати в союз, яку зброю нам слід мати, що ми повинні представляти на міжнародних форумах. І саме НАТО забезпечує Угорщині захист від подібних амбіцій" - сказав Немет.

Крім цього соратник Орбана розкритикував позицію, що війна в Україні почалася нібито через НАТО. 

Позиція офіційних чиновників Угорщини щодо війни в Україні

Уряд Угорщини не займається активною підтримкою України, постійно критикує ідею західних країн про постачання ЗСУ озброєнь і закликає до діалогу з Росією.

При цьому нещодавно Орбан заявляв, що Угорщина не хоче знову мати спільний кордон з РФ, адже раніше таке було і спогади від цього нехороші.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто говорив, що Угорщина та інші країни повинні помножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі.

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