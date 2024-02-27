Спогади недобрі. Орбан не хоче знову мати спільний кордон із Росією

Угорщина не хоче знову мати спільний кордон із РФ, адже раніше таке було і спогади від цього недобрі.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa .

Торкаючись війни в Україні, Орбан зазначив, що хоча країни Вишеградської четвірки мають різні підходи до війни, вони також поділяють спільні позиції.

"Ми згодні з тим, що Україні потрібно допомагати і потрібно допомагати, це правильний підхід", - додав він.

Кордон із Росією

Також Орбан озвучив особливий аспект з точки зору своєї країни.

"Угорщина не хоче знову мати спільний кордон із Росією. Колись у нас був такий спільний кордон, і ці спогади нехороші", - наголосив він.

Прем'єр додав, що хоче, щоб між Угорщиною і Росією була "структура", яка буде стояти і саме тому його країна допомагає Україні.

Також очільник уряду знову озвучив свою позицію, яка стосується поставок лише гуманітарної допомоги, а зброю чи війська відправляти в Україну він не планує.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

У листопаді Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

"Очевидно, що на передовій українці не переможуть. На полі бою немає рішення. Росіяни не програють. Жодних політичних змін у Москві не буде. Це реальність", - заявив він.