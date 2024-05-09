Близький соратник Орбана різко пройшовся по Росії та Путіну через війну проти України

Про це заявив голова комітету угорського парламенту у закордонних справах Жолт Немет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Válasz Online .

Близький соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виступив на конференції угорського атлантичного товариства і сказав, що якби Угорщина не була членом НАТО, то можливо вона б разом з Україною була змушена захищатися від агресії Росії.

"Що б не говорили шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує робити це зараз", - сказав Немет.

Він уточнив, що Альянс здатний захистити своїх членів від російського нападу. Соратник Орбан він додав, що Росія розглядає цей оборонний альянс як загрозу, і це є всього лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО.

"Мета росіян - підірвати суверенітет Угорщини. Вони не обов'язково хочуть вторгнутися до нас, а скоріше диктувати, що нам слід і не слід робити, з ким нам слід вступати в союз, яку зброю нам слід мати, що ми повинні представляти на міжнародних форумах. І саме НАТО забезпечує Угорщині захист від подібних амбіцій" - сказав Немет.

Крім цього соратник Орбана розкритикував позицію, що війна в Україні почалася нібито через НАТО.