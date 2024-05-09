Близкий соратник Орбана резко прошелся по России и Путину из-за войны против Украины

Об этом заявил глава комитета венгерского парламента по иностранным делам Жолт Немет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Válasz Online .

Близкий соратник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выступил на конференции венгерского атлантического общества и сказал, что если бы Венгрия не была членом НАТО, то возможно она бы вместе с Украиной была вынуждена защищаться от агрессии России.

"Что бы ни говорили уважаемые пропагандисты президента Путина, НАТО не является антироссийской организацией, она никогда не планировала нападать на Россию и не планирует делать это сейчас", - сказал Немет.

Он уточнил, что Альянс способен защитить своих членов от российского нападения. Соратник Орбана он добавил, что Россия рассматривает этот оборонительный альянс как угрозу, и это является всего лишь доказательством того, что она хочет осуществлять контроль над членами НАТО.

"Цель россиян - подорвать суверенитет Венгрии. Они не обязательно хотят вторгнуться к нам, а скорее диктовать, что нам следует и не следует делать, с кем нам следует вступать в союз, какое оружие нам следует иметь, что мы должны представлять на международных форумах. И именно НАТО обеспечивает Венгрии защиту от подобных амбиций" - сказал Немет.

Кроме этого соратник Орбана раскритиковал позицию, что война в Украине началась якобы из-за НАТО.