UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близький Схід зміниться, Ізраїль налаштований рішуче: посол про війну з ХАМАС

Фото: Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС змінить увесь Близький Схід. Єрусалим рішуче налаштований на знищення терористів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Наш регіон у результаті того, що сталося, зміниться, і Ізраїль налаштований дуже рішуче, щоб знищити інфраструктуру ХАМАСу в Секторі Газа", - наголосив Бродський.

За його словами, Ізраїль має намір не допустити, щоб такі атаки на країну повторилися.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль почали масово обстрілювати ракетами з території Сектору Газа. Після цього бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів, почали розстрілювати та брати в полон мирних жителів та військових.

Пізніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що його країна вступає у довгу війну.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльПалестинаСектор Газа