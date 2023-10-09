Ближний Восток изменится, Израиль настроен решительно: посол о войне с ХАМАС

"Наш регион в результате того, что произошло, изменится и Израиль настроен очень решительно, чтобы уничтожить инфраструктуру ХАМАСа в Секторе Газа", - подчеркнул Бродский.

По его словам, Израиль намерен не допустить, чтобы подобные атаки на страну повторились.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, Израиль начали массированно обстреливать ракетами с территории Сектора Газа. После этого боевики ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты, начали расстреливать и брать в плен мирных жителей и военных.

Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна вступает в долгую войну.

Более детально о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина.