Закрите триденне весілля сина Дональда Трампа із Беттін Андерсон відбулося у травні на одному з приватних островів Багамського архіпелагу. Захід відзначився особливою розкішшю: для гостей організували виступи танцівників, перельоти на гелікоптерах, великий торт та масштабний феєрверк.

За даними журналістів і документів, Умар Кремльов покрив більшість ключових витрат. Він повністю оплатив оренду острова для проживання гостей та святковий салют, а його команда брала безпосередню участь у плануванні події. Розрахунки проводили через дубайську структуру IB Challenger, яку IBA використовує для операцій в обхід санкцій після перенесення діяльності зі Швейцарії.

"Незрозуміло, чому Кремльов допоміг оплатити весілля Трампа-молодшого. Схоже, чоловіки познайомилися нещодавно. Водночас Трамп-молодший міг дозволити собі оплатити весілля сам", - зазначають автори розслідування.

Сам Дональд Трамп-молодший пізніше коментував захід так: "Це було справді невелике зібрання, типу, просто дуже близькі друзі. Намагалися тримати все як слід. І це було просто чудово".

Російські гості та реакція сторін

На весіллі була присутня група людей, які спілкувалися російською мовою, хоча вони майже не потрапили на офіційні фотографії. Серед гостей помітили бізнесмена Олександра Лагутіна, який обіймав керівні посади в оборонному секторі та енергетиці РФ. За кілька днів до заходу Лагутін і Кремльов перебували в Китаї у складі делегації Путіна, а за місяць до цього диктатор нагородив Кремльова "Орденом Дружби".

Речник Трампа-молодшого не заперечував факт фінансування та заявив, що "Умар - особистий друг Дона", з яким той зблизився через спільне захоплення боксом і полюванням. Натомість представник його брата Еріка Трампа зазначив: "Ерік абсолютно не має уявлення, хто ця людина, і ніколи не чув її імені".

У пресслужбі Кремльова підтвердили "дружні стосунки", запевнивши, що той "ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів".

Кримінальне минуле та загрози для США

За даними ЗМІ, Кремльов (справжнє прізвище - Лутфуллоєв) у 2009 році мав судимість за вимагання та побиття. Його стрімкий зліт відбувся завдяки керівникові особистої охорони Путіна Олексію Рубіжному.

Згодом Кремльов отримав під контроль ринок спортивних ставок у РФ, націоналізованого автодилера та лотереї. Офіційно IBA раніше фінансувалася "Газпромом", поточні джерела її коштів фахівці досі вважають пов'язаними з РФ.

Крім того, Кремльов бере участь в діяльності організації "Здоровая Родина", яка причетна до викрадення та депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом "реабілітації".

Американські експерти з контррозвідки висловили серйозне занепокоєння через прийняття подібних коштовних подарунків.

"Якщо я оплачуватиму ваше весілля, то в якийсь момент ви будете мені щось винні", - наголосив колишній співробітник ФБР Френк Монтойя-молодший.

Ексдиректор контррозвідки в Раді нацбезпеки США Голден Тріплетт додав, що російські спецслужби системно шукають виходи на урядовців та їхні родини, а "гроші - це перевірений метод отримання доступу".