Закрытая трехдневная свадьба сына Дональда Трампа с Беттин Андерсон состоялась в мае на одном из частных островов Багамского архипелага. Мероприятие отличилось особой роскошью: для гостей организовали выступления танцовщиков, перелеты на вертолетах, большой торт и масштабный фейерверк.

По данным журналистов и документов, Умар Кремлев покрыл большинство ключевых расходов. Он полностью оплатил аренду острова для проживания гостей и праздничный салют, а его команда принимала непосредственное участие в планировании события. Расчеты производились через дубайскую структуру IB Challenger, которую IBA использует для операций в обход санкций после переноса деятельности из Швейцарии.

"Непонятно, почему Кремлев помог оплатить свадьбу Трампа-младшего. Похоже, мужчины познакомились недавно. В то же время Трамп-младший мог позволить себе оплатить свадьбу сам", - отмечают авторы расследования.

Сам Дональд Трамп-младший позже комментировал мероприятие так: "Это было действительно небольшое собрание, типа, очень близкие друзья. Пытались держать все как следует. И это было просто замечательно".

Российские гости и реакция сторон

На свадьбе присутствовала группа людей, которые общались по-русски, хотя они почти не попали на официальные фотографии. Среди гостей заметили бизнесмена Александра Лагутина, занимавшего руководящие должности в оборонном секторе и энергетике РФ. За несколько дней до мероприятия Лагутин и Кремлев находились в Китае в составе делегации Путина, а месяц назад диктатор наградил Кремлева "Орденом Дружбы".

Спикер Трампа-младшего не отрицал факт финансирования и заявил, что "Умар - личный друг Дона", с которым тот сблизился из-за совместного увлечения боксом и охотой. Представитель его брата Эрика Трампа отметил: "Эрик абсолютно не имеет представления, кто этот человек, и никогда не слышал его имени".

В пресс-службе Кремлева подтвердили "дружеские отношения", заверив, что тот "никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей".

Уголовное прошлое и угрозы для США

По данным СМИ, Кремлев (настоящая фамилия - Лутфуллоев) в 2009 году имел судимость за вымогательства и избиения. Его стремительный взлет состоялся благодаря руководителю личной охраны Путина Алексею Рубежному.

Впоследствии Кремлев получил под контроль рынок спортивных ставок в РФ, национализированного автодилера и лотереи. Официально IBA ранее финансировалась "Газпромом", текущие источники ее средств специалисты по-прежнему считают связанными с РФ.

Кроме того, Кремлев принимает участие в деятельности организации "Здоровая Родина", причастной к похищению и депортации украинских детей с временно оккупированных территорий под видом "реабилитации".

Американские эксперты из контрразведки выразили серьезную обеспокоенность из-за принятия подобных ценных подарков.

"Если я буду оплачивать вашу свадьбу, то в какой-то момент вы будете мне что-то должны", - подчеркнул бывший сотрудник ФБР Фрэнк Монтойя-младший.

Эксдиректор контрразведки в Совете нацбезопасности США Голден Триплетт добавил, что российские спецслужбы системно ищут выходы на чиновников и их семьи, а "деньги - это проверенный метод получения доступа".