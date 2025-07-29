Близький до Абрамовича мільярдер знову програв суд щодо скасування санкцій у Британії
Верховний суд Великої Британії відхилив апеляцію російського мільярдера та нафтового магната Євгена Швідлера, який оскаржував запроваджені проти нього санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як відомо, санкції проти Швідлера було запроваджено у березні 2022 року через його зв'язок з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його колишню посаду - директора російського виробника сталі Evraz ("Євраз").
Бізнесмен, чиї статки Forbes оцінює в 1,6 млрд доларів, оскаржував санкції у Верховному суді Британії.
Російський мільярдер скаржився, що британські санкції зруйнували його бізнес і негативно позначились на житті його родини.
Але більшість суддів Верховного суду постановили, що санкції встановили справедливий баланс між правами Швідлера та цілями санкційного режиму. Рішення залишає чинним замороження активів російського бізнесмена у Британії та заборону на в’їзд.
У своєму рішенні судді заявили, що існує "раціональний зв'язок" між санкціями проти Швідлера та метою стимулювати його до протидії вторгненню Росії та тиснути на Абрамовича.
Судді зазначили, що санкції проти російського мільярдера "надсилають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б мудро дистанціюватися від російського бізнесу зараз".
Санкції проти Швідлера
Нагадаємо, Британія ввела санкції проти російського мільярдера та нафтового магната Євгена Швідлера у березні 2022 року.
Пізніше два приватні літаки Швідлера були заарештовані за наказом тодішнього міністра транспорту Британії Гранта Шаппса у рамках демонстрації урядом того, що він вживає жорстких заходів проти російських олігархів та тих, хто з ними пов'язаний.
Британія також послалася на становище Швідлера як директора зареєстрованого в Лондоні російського виробника стали "Євраз" і на роль у російській нафтовій компанії "Сибнефть", проданої Абрамовичем у 2005 році, як доказ того, що він отримав фінансову вигоду від Абрамовича.
У показаннях свідків у суді Швідлер сказав, що Міністерство закордонних справ Британії хотіло, щоб він зробив коментарі, які засуджують війну, що, за його словами, може поставити його сім'ю "у велику особисту небезпеку".
У серпні минулого року Швідлер програв у Високому суді Лондона спробу скасувати британські санкції, введені проти нього після вторгнення Росії до України.
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