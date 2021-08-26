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Мы близки к результату: Зеленский заявил об очистке в правоохранительной системе

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине идет процесс очистки в правоохранительной системе. Глава государства отметил, что процесс очищения уже приблизился к "классному результату".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на владу".

Зеленский заявил, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.

"Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очистки. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых других европейских государств", - сказал президент.

Напомним, в середине июля с должности министра внутренних дел ушел Арсен Аваков, который находился в этом кресле более 7 лет.

А в начале августа об отставке объявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

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Владимир Зеленский