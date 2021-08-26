Ми близькі до результату: Зеленський заявив про очищення в правоохоронній системі

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в Україні йде процес очищення у правоохоронній системі. Глава держави зазначив, що процес очищення вже наблизився до "класного результату".

"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату. Я вважаю, що у нас зараз результат краще, ніж в деяких інших європейських держав", - сказав президент.

Зеленський заявив, що наразі Україна досягла кращого результату в очищенні правоохоронної системи, ніж деякі країни Європи.

Нагадаємо, в середині липня з посади міністра внутрішніх справ пішов Арсен Аваков, який перебував в цьому кріслі понад 7 років.

А на початку серпня про відставку оголосив глава поліції Києва Андрій Крищенко.