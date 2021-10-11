Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления Украины

Украина все ближе к вступлению в Европейский союз. Реформирование является лучшим инструментом для ускорения этого процесса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации", - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближение – это лучший инструмент для достижения такой цели", - добавил Боррель.