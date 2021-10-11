Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для вступу України
Україна все ближче до вступу до Європейського союзу. Реформування є найкращим інструментом для прискорення цього процесу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію", - відзначив Боррель.
За словами глави дипломатії ЄС, реформування та зближення з союзом є найкращими інструментами для найскорішого вступу України.
"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети", - додав Боррель.
Нагадаємо, що РБК-Україна також повідомляло про те, що на саміті Україна-ЄС не приймуть рішення щодо створення Європейської військової навчальної місії.