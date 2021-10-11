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На саммите Украина-ЕС не примут решение о создании военной миссии, - Боррель

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Брюссель, Понедельник 11 октября 2021 20:44
На саммите Украина-ЕС не примут решение о создании военной миссии, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ходе саммита Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, не примут решение о создании европейской военной учебной миссии. Для этого нужно провести более существенный анализ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он подтвердил, что Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования. "Мы создали миссию по выявлению фактов, чтобы оценить потребности в этой области", - сказал Боррель.

Он добавил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются. Однако для принятия решения нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее подходящий и эффективный подход в этом направлении.

"Мы не примем решения по этому (вопросу - ред.) во время саммита", - заключил европейский дипломат.

Напомним, ранее один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил РБК-Украина о планах обсудить 12 октября на саммите Украина-ЕС запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.

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